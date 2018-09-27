Гневная речь Порошенко в полупустом зале ООН усыпила Климкина

Большая часть дипломатов проигнорировала выступление украинского президента Петра Порошенко на сессии Генассамблеи ООН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство кресел в зале во время его речи пустовало, что подтверждают фотографии и видеозаписи, сделанные на мероприятии.

Стоит отметить, что основную часть своего выступления Порошенко посвятил России и ее якобы агрессивной политике. Но несколько минут президент все же уделил и Украине.

На сессии в Нью-Йорке Порошенко рассказал о своем видении ситуации в Азовском море: в его представлении Россия мешает навигации украинских и международных судов в акватории. Поэтому он потребовал от международного сообщества ввести санкции против РФ, в качестве «жесткого ответа» за Украину.

Примечательно, что речь Порошенко утомила не только дипломатов из других стран, но и главу МИД Украины Павла Климкина. На записи с выступления заметно как глава министерства спит во время резких заявлений президента. Сторонники Порошенко среди интернет-пользователей попытались оправдать поведение Климкина, утверждая, что «у него такая привычка – слушать с закрытыми глазами».

Нью-Йорк, Леонид Маковецкий

Нью-Йорк. Другие новости 27.09.18

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