И свадьба не помогла: в ОБСЕ заткнули рты крымским журналистам

Украина, заручившись поддержкой Канады и Австрии, сорвала выступление участников конференции ОБСЕ из крымской делегации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директору крымско-татарской телекомпании «Миллет» Эрвину Мусаеву отключили микрофон под предлогом того, что он якобы не может представлять Россию как житель Крыма.

Представитель украинской делегации заявил, что Крым не признан международным сообществом, поэтому представители республики на конференции не могут считаться гражданами России.

Между тем, представитель России подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью РФ, а ОБСЕ не имеет полномочий определять статус той или иной территорий. Несмотря на то, что участники от Крыма были зарегистрированы, выступить им все равно не дали. Запланированные доклады были сняты с повестки дня.

Примечательно, что к демаршу присоединилась «дружественная», как считалось, Австрия, где недавно на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль побывал российский президент Владимир Путин. Враждебность в отношении участников от Крыма проявил и представитель Канады.

Напомним, крымские журналисты и представители общественных организаций в составе российской делегации прибыли в Варшаву, чтобы развенчать выдуманные в Киеве мифы о притеснениях в Крыму и рассказать о реальных нарушениях прав жителей полуострова со стороны Украины. В Киеве потребовали не давать слова крымчанам, заранее обвинив их в попытке использовать площадку ОБСЕ для распространения «российской пропаганды».

Варшава, Леонид Маковецкий

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