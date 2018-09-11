Крымские журналисты прибыли в ОБСЕ развенчивать украинскую пропаганду

Крымские журналисты намерены развенчать перед европейцами выдуманные в Киеве мифы о притеснениях в российском Крыму. Они расскажут о реальных нарушениях прав крымчан со стороны Киева в комиссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) при ОБСЕ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конференции ОБСЕ в Варшаве примет участие делегация, состоящая из представителей СМИ и общественных организаций Крыма.

На сессии, во время которой будет обсуждаться свобода слова в Крыму, делегаты планируют доказать, что украинская пропаганда является ложью и противоречит тому, что действительно происходит на полуострове после воссоединения с Россией. Среди тех, кто принимает участие в конференции – представители ведущих изданий республики, в том числе крымско-татарского телеканала.

Приезд делегатов от Крыма уже вызвал агрессивную реакцию со стороны Киева. Еще не услышав аргументы крымчан, в министерстве информационной политики Украины заранее объявили о том, что крымские журналисты приехали в Варшаву якобы в рамках ведения «гибридной войны». А все что будет сказано крымскими делегатами, как заявили в украинском министерстве, другим участникам конференции нужно считать «российской пропагандой».

Между тем, сами делегаты сочли такую реакцию Киева ожидаемой, и надеются, что им предоставят право выступить, несмотря на препятствия, создаваемые украинской стороной.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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