В ОБСЕ выступили с докладом об издевательствах режима Порошенко над русскими

На конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве рассказали о преследовании на Украине русских и представителей других национальностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании ОБСЕ выступили украинские политэмигранты из ЕС и представители общин из Украины.

Делегат интернациональной платформы «Глобальные права мирных людей» из ЕС заявила, что режим Порошенко превратил проживающих на Украине русских в «людей второго сорта».

«В Украине основная ксенофобия, навязанная народу существующей властью, – это русофобия. Это возводится в ранг мировоззрения и становится причиной вражды по принципу национального деления людей. Украинские СМИ и официальные медиа-спикеры киевского режима часто акцентируют внимание на якобы необоснованности обвинений в адрес сегодняшней Украины в дискриминации русских и русскоязычных. Согласно их версии, пропаганда фашизма и нацизма на Украине – не более чем вымысел российской пропаганды. Однако разделение украинской пропагандой людей на «патриотов» и «ватников» сложно классифицировать иначе, чем проявление экстремальной формы шовинизма.

Самоидентификация себя в качестве русского, лояльное отношение к России или к русской культуре с точки зрения украинских пропагандистов уже является признаком человека второго сорта. Подобное поощрение ксенофобии, экстремизма, шовинизма и русофобии со стороны украинских властей наглядно указывает на государственное одобрение данной пропаганды.

Пропаганда ненависти к русской цивилизации, к русским, а вместе с ними ко всем инакомыслящим оправдывает массовое истребление мирного населения Донбасса и требует идеологического обоснования», – цитирует выступающую «ПолитНавигатор.

Кроме того, делегат особо подчеркнула роль украинских СМИ в разжигании русофобии, нацизма и нетерпимости к инакомыслящим коллегам.

«Украинские СМИ стали прочной площадкой рекламы неонацистских организаций, формирования культа участвующих в них героев и привлечения потенциальных адептов. Руслан Коцаба просидел более года в тюрьмах Украины. Он рассказывал здесь о реалиях праворадикальной политики и методах подавления мысли у оппозиционеров. Таким образом, пропаганда экстремизма, нетерпимости, русофобии стала основной функцией большинства украинских СМИ, находящихся под контролем правящих олигархов и украинских спецслужб.

Рекомендуем обратить внимание на откровенную ксенофобию украинских властей, выражающуюся в русофобии, и потребовать от них прекратить её пропаганду в украинских СМИ», – обратилась к европейской организации выступающая.

Делегаты, прибывшие на мероприятие из Украины, пожаловались на нарушение своих прав действующим режимом. В том числе на проблемы с возможностью получения образования на русском языке. При этом раскритиковав не только власти Украины, за создание подобных условий в стране, но и руководство РФ, посетовав, что не получают поддержки.

«От российского посольства и других официальных инстанций никакой помощи мы не видим, хотя также ведущие борьбу венгры и поляки такую помощь от своих стран получают», – цитирует «Украина.ру» представительницу Русской общины Украины.

О репрессиях со стороны властей страны рассказали и представители подкарпатских русинов, отметившие, что многие активисты вынуждены были покинуть Украину и временно поселиться в России и странах ЕС. Председатель Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско назвал геноцидом насильственную украинизацию, из-за которой уничтожается самобытность народа. По его словам, «до 500 тысяч русинов вынуждены искать источники существования за границей» и «ежегодно свыше 5 тысяч эмигрируют, что угрожает исчезновением коренного населения региона».

«Практически с референдума 1991 года, где 78% местного населения проголосовало за Русинскую автономию в составе государства Украины, ничего не изменилось. С тех пор до сегодняшнего времени идут гонения на русинских лидеров и активистов, выражающиеся в увольнениях с руководящих должностей, из школ и университетов, в угрозах со стороны спецслужб. Проводили конфискацию книг и исторических документов на русинскую тематику. Некоторые русинские лидеры были за свою деятельность осуждены за государственную измену, кто-то бежал из страны, кто-то подписал спецслужбам отказ о продолжении заниматься русинским признанием», – рассказал Тяско.

Также на конференции обсудили и рассказали о фактах преследования поляков, венгров и ромов на Украине. По предположению участников мероприятия, украинские радикалы-националисты почувствовали безнаказанность и все чаще стали нападать на представителей других национальностей после событий мая 2014 года в Одессе, когда экстремисты сожгли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.

Варшава, Леонид Маковецкий

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