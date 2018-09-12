Публичная порка: украинские представители сбежали от журналистов с заседания ОБСЕ

Чиновникам из Украины на конференции ОБСЕ в Варшаве пришлось ретироваться с мероприятия, чтобы не комментировать факты подавления свободы слова в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой не выдержала и покинула зал посланец Украинского комитета по печати.

«На переадресованный ей вопрос, как остановить преследование украинских и российских журналистов на Украине, представитель Украинского комитета по печати ответила, что она сегодня уже все сказала, встала и ушла. К концу мероприятия ушли все члены официальной делегации Украины. На заданные им вопросы не ответили. Сказать-то нечего», – написал на своей странице в Facebook обозреватель-аналитик издания «RuBALTIC.Ru» Александр Носович, ставший очевидцем произошедшего.

По его словам, представители оппозиционных СМИ из Украины на сессии смогли привести неопровержимые факты давления на журналистов, поэтому членам делегации от Киева «пришлось сидеть, проглотив языки». Одна из украиноязычных правозащитниц из Львова принципиально выступала на русском языке из-за дискриминационного отношения к нему на Украине. «Знатную порку устроили украинским чинушам! Публичную и горячую...", – комментируют пользователи соцсетей перепалку журналистов с украинскими чиновниками.

Также Носович рассказал о том, что адепты правящего режима «Незалежной» из Украинской независимой ассоциации вещателей шокировали участников конференции, заявив, что свобода слова не должна распространяться на государственные СМИ «враждебных» стран, а также на средства массовой информации, которых заподозрили в распространении пропаганды. Поэтому, по их логике, цензура и «черные списки» журналистов на Украине необходимы.

«Сказать такое на конференции ОБСЕ о давлении на журналистику – это сильно и откровенно. Раздаются жиденькие аплодисменты украинской делегации (возможно, к ним присоединились делегаты стран Балтии), но в целом конференция слушает это новое слово в борьбе за свободу слова с отвисшими челюстями», – написал Носович.

Между тем белорусский политолог Александр Шпаковский на своей странице в Facebook рассказал об активности «украинских диссидентов», которая может создать большие проблемы властям Украины – с международной легитимностью и имиджем.

«Вообще на Украине формируется мощное диссидентское движение, злое и зубастое. Никак не связанное с Донбассом, но свое, внутреннее. Действующую власть ненавидят, что неудивительно, так как многие отсидели в тюрьмах, были избиты ручными националистами. По эмоциональному накалу их выступления и нападки на украинскую власть напоминают ситуацию, характерную для периода жесткого внутреннего противостояния в Беларуси в первой декаде 2000-х. Так же бескомпромиссно вели себя представители белорусской оппозиции, которые сейчас явно выдохлись», – считает Шпаковский.

Как уже сообщал «Новый День», на конференцию в Варшаве прибыли и крымские журналисты в составе российской делегации. Представители Украины устроили провокации, сорвав их выступления. Тем не менее, журналистам из республики все же удалось рассказать о жизни в российском Крыму, опровергнув выдуманные в Киеве «мифы» о якобы притеснениях крымчан.

Варшава, Леонид Маковецкий

Варшава. Другие новости 12.09.18

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