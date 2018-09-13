Вступившихся за Крым украинских политиков могут лишить гражданства

Попытка оппозиционных украинских политиков апеллировать к Киеву с требованием прекратить водную блокаду Крыма может обернуться для них уголовным преследованием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Украины выступили в защиту министра иностранных дел Украины Павла Климкина, отставки которого потребовали в партии «Оппозиционный блок».

Напомним, после экологического инцидента в Армянске в партии заявили, что считают прекращение поставок днепровской воды на полуостров геноцидом. При этом представители организации выразили мнение, что Климкин, как сторонник перекрытия Северо-Крымского канала, должен быть лишен должности и осужден.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко посчитал, что подобную позицию могут занимать только государственные изменники.

«Оппоблок» требует отставки Климкина за четкую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей «Оппоблока» за антигосударственную деятельность, разжигание межконфессиональной вражды и работу против территориальной целостности Украины», – написал зампред правительства Украины на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что в Кабмине пока игнорируют сообщения жителей Херсонской области об ухудшившейся экологической ситуации в регионе, чего можно было бы избежать, если бы в Киеве приняли решение возобновить поставки воды в Крым, дабы ликвидировать последствия выброса на химзаводе в Армянске. Вместо этого, в правительстве активно обсуждают варианты того, как можно еще больше усугубить положение предприятия – армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», которым управляют структуры украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

По словам министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, властям Украины следует озаботиться отменой норм закона, регулирующего действие так называемой украинской «свободной экономической зоны «Крым». Это, по его мнению, позволит прекратить поставки сырья на завод, работа которого была приостановлена по решению крымских властей. По информации украинских СМИ, сырье для предприятия – ильменит, поставляется заводу в том числе с территории Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.09.18

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