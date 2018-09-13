На Украине признали водную блокаду Крыма геноцидом и пригрозили Климкину Гаагой

Члены украинской политической партии «Оппозиционный блок» подумали и решили вступиться за крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация потребовала от Киева прекратить водную блокаду Крыма, возобновив поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Стоит отметить, что прекратили водоснабжение Крыма украинские власти еще в 2014 году. И только спустя четыре года политики из «Оппозиционного блока» объявили, что считают водную блокаду крымчан геноцидом.

Тем не менее, в партии решили «не проходить мимо» экологического инцидента в Армянске. ЧП создало проблемы не только крымчанам, но и жителям приграничной с Крымом Херсонской области: население жалуется на проблемы со здоровьем и случаи заболевания домашнего скота. А для ликвидации последствий выброса с местного химзавода требуется большое количество воды.

«Сегодня, из-за решений нынешней власти у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины», – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

В то же время, помимо общего обращения к властям Украины, в партии возмутились позицией конкретного чиновника – министра иностранных дел Павла Климкина.

Напомним, ранее глава украинского МИД заявил, что киевские власти никогда не будут поставлять воду в российский Крым.

«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», – заявили в «Оппозиционном блоке».

Стоит отметить, что представители организации проявили избирательность в своей критике. До Климкина с подобным громким заявлением выступил представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин. Водную блокаду Крыма он назвал частью государственной политики нынешней власти, пообещав блокировать возможные решения о возобновлении поставок «любой ценой».

Оба чиновника уверены, что запуск Северо-Крымского канала необходим только российским властям – для развития промышленности на полуострове. А население Крыма, по их мнению, вполне может обойтись без подачи днепровской воды.

Вместе с тем, из-за переизбытка воды в водохранилищах в поселках Херсонской области, расположенных в низинах, происходят подтопления, а застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.09.18

Севастопольский перебежчик и волонтёр АТО нашёл свой конец в Киеве. / При разминировании Крепости Керчь обнаружены останки трёх воинов Красной армии. / Госкомнаследия Крыма не давал разрешения конторе «Черноморнефтегаза» на охрану исторических объектов республики. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»