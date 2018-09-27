Сообщение о «секретном водопроводе» из Украины в Крым вызвало реакцию в Госдуме

В Госдуме России опровергли информацию украинской прокуратуры о существовании подземного водопровода в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление украинских силовиков «бредом, маразмом и дезинформацией».

Напомним, так называемая прокуратура АРК сообщила о совместной с СБУ операции, которая позволила выявить незаконные скважины, расположенные в 15 метрах от границы, и «замаскированный» трубопровод, якобы ведущий к химзаводу в Армянске и проложенный еще до 2014 года. Украинские силовики заверили, что прекратили подачу воду. По их утверждению, возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин составляла 250 кубометров воды в час.

«В администрации завода были крайне удивлены информацией, что у них, оказывается, есть еще одна подземная ветка из Украины, которая их снабжала водой», – цитирует «РИА Новости» Шеремета.

Депутат уверяет, что химзавод – армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» использует только собственные скважины.

«Крым обходится без украинской воды. Мы самостоятельно решим вопросы водоснабжения, как решили в свое время с энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, устроенными Украиной», – заверил Шеремет.

Как уже сообщал «Новый День», украинские власти прекратили поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году. Несмотря на то, что водная блокада стала причиной возникновения проблем с сельским хозяйством в Херсонской области, сторонники президента Украины Петра Порошенко называют прекращение поставок воды мерой, необходимой для «возвращения Крыма».

Представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин отнес водную блокаду Крыма в государственной политике нынешней власти.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.09.18

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