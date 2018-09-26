СБУ обнаружила мощный «незаконный водопровод», ведущий в Крым

Прокуратура несуществующей с 2014 года Автономной Республики Крым заявила, что в результате проведённой совместно с СБУ розыскной операции выявила незаконные скважины и трубопровод от них, проложенный в сторону сопредельной территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», скважины, по данным пресс-службы ведомства, находятся в 15 метрах от крымской границы, а замаскированная пластиковая труба «ведет к промышленному предприятию, которое находится сразу за линией разграничения».

Уточняется, что труба проложена до 2014 года. Также сообщается, что данное гидротехническое сооружение выявлено в результате досудебного расследования, осуществляемого украинскими органами в рамках уголовного производства в отношении завода «Крымский Титан».

«По результатам проведенных обысков было обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территорией АР Крым в направлении завода «Крымский Титан». С помощью труб осуществлялась скрытая и неучтенная подача воды. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин – 250 кубометров воды в час», – говорится в заявлении «прокуратуры».

Между тем, по оперативным подсчётам пользователей соцсетей, если верить украинской стороне, то в сутки, только от одной из скважин, в сторону Крыма направлялся объём воды, равный, приблизительно, сотне железнодорожных цистерн. Другими словами – полноценный железнодорожный состав.

В «прокуратуре» уже сообщили, что «подача воды прекращена, устанавливаются организаторы».

Фото пользователя Фейсбук «Прокуратура Автономної Республіки Крим»

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