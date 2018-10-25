Днепр посреди Сахары: крымские скважины высушили херсонские грунты

Водная блокада Крыма продолжает ухудшать экологическую обстановку в Херсонской области. Несмотря на наличие в регионе полноводного Днепра и отводных каналов, плодородные земли вокруг главной водной артерии постепенно превращаются в бесплодные солончаки на сотни километров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за перекрытия Северо-Крымского канала в Крыму вынуждены выкачивать подземные воды. В том числе, чтобы удовлетворить потребности крупных производств. Что приводит к падению уровня грунтовых вод на территории ближайшей области Украины.

«Пробурили на всех практически производствах десятки скважин. Например, на «Титане» их порядка 12-ти пробурено, в том числе, в связи с непосредственным административным приграничьем с Херсонской областью, они из озера Херсонской области выкачивают эту воду. И мы замечаем уже ухудшение экологической ситуации в Херсонской области, засоление почв идет. Эту воду нельзя трогать. Этот шар воды, который идет под Крымом, это озеро, оно было неприкосновенным запасом, который очень сложно возобновляется», – цитирует «ПолитНавигатор» первого заместителя так называемого постпреда президента Украины в АРК Изета Гданова.

Напомним, Северо-Крымский канал был перекрыт в 2014 году, после проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией. Но организованная Киевом водная блокада принесла проблемы не только полуострову: из-за переизбытка воды в водохранилищах, в поселках Херсонской области, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

В постпредстве президента Украины в АРК считают водную блокаду Крыма частью государственной политики нынешнего режима, поэтому обещают блокировать поставки и дальше, даже несмотря на протестные настроения местных жителей.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.10.18

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