Цинизм по-киевски: строительство дамбы для водной блокады Крыма оплачивали запуганные херсонские фермеры

Херсонских аграриев рэкетом и угрозами вынудили профинансировать строительство плотины, перекрывшей Северо-Крымский канал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил бежавший от Русской весны бывший крымский вице-премьер Андрей Сенченко.

По словам Сенченко, «выкручивать руки» херсонским фермерам он вызвался лично, так как в 2014 году правительство Яценюка тянуло с выделением средств на строительство перекрывающей дамбы.

«Мы определили место для плотины и примерно посчитали, сколько денег нужно хотя бы на временную плотину, которая выдержала бы первое время. Но власть, в частности Яценюк, не захотел давать на это деньги… Пришлось, если честно, немножко повыкручивать руки аграриям Херсонской области. Они сокрушались, обижались, но в конце концов согласились. Мы сказали, что если они отказываются, то мы просто не откроем воду на головном сооружении Каховского водохранилища и вы тоже останетесь без воды. В итоге они вскладчину профинансировали эту затею, и мы построили плотину», – похвалился беглый чиновник.

Как сообщал «Новый День», двумя годами ранее Сенченко самоуверенно предсказал уход России из Крыма и пригрозил в один день депортировать всех русских.

Симферополь, Валентин Карамазов

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