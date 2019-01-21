Главгосэкспертиза дала добро на возрождение Северо-Крымского канала

Главгосэкспертиза завершила аудит и одобрила проект реконструкции и строительства дополнительных объектов Северо-Крымского канала.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», главная цель проекта – восстановление инфраструктуры и обеспечение водой населённых пунктов Северного Крыма.

Ещё одной важной задачей является обеспечение технической водой промышленных предприятий, для чего возводится комплексная насосная станция, которая позволит существенно снизить потери при транспортировке воды на длинные расстояния.

Проект осуществляется в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма.

Наполнение Северо-Крымского канала будет осуществляться из собственных модернизированных водохранилищ.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза согласовала строительство трех водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, необходимых для наполнения водоводов и обеспечения питьевой водой жителей восточной части полуострова.

Создание подобных объектов в республике стало необходимым после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году по решению украинских властей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.01.19

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