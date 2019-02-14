Крымские отели переходят на опреснение морской воды

Десятки крымских гостиниц решили для себя проблему с дефицитом воды на полуострове после введённой киевским режимом водной блокады в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

«Порядка 25 гостиниц Крыма уже работают на произведенном в Крыму оборудовании, они воду с моря берут и дают людям опресненную. И если частный капитал начал это делать в гостиницах, то можно идти по этому же пути. Однако опять же государству все это самостоятельно сделать непросто, поэтому необходимо создавать льготные условия для бизнеса, чтобы они могли и хотели вкладывать в это деньги», – заключил Владимир Паштецкий и добавил, что «опреснение это уже крайний метод, но если с водой совсем будет невмоготу, то необходимо использовать и его».

По словам учёного, опреснение морской воды – лишь один из способов комплексного решения проблемы.

Другие методы, более эффективные с точки зрения вложений и отдачи, – это очистка сточных вод и поиск новых источников воды.

Именно в этом направлении сейчас следует двигаться крымским учёным и инженерам-гидротехникам.

«Питьевой воды сегодня не хватает, и я уверен, что необходимо искать новые водозаборы – идти на глубину 500, 1000, 1200 метров и эту воду находить. Мы по нашему опыту можем заявить, что такая вода в Крыму есть! Думаю, в течение года мы продолжим работу в этом направлении и докажем это», – цитирует Паштецкого РИА Новости.

«Сегодня у нас работают специалисты, которые в девяти странах мира с аппаратурой, которую мы сегодня имеем, дали воду с глубины до 3 км. И мы это попробуем сделать в Крыму», – добавил учёный.

Что касается использования в хозяйстве республики сточных вод, Паштецкий заверил, что первые шаги в этом направлении уже делаются.

«Все сточные воды и те, которые сегодня у нас называются «грязными», их нужно очищать и пускать для нужд сельского хозяйства. Я думаю, что сразу очистить 50-100 млн «кубов» это непросто, но первые 30-40 млн «кубов» за ближайшие годы можно было бы сделать», – уверен директор НИИ СХ Крыма.

Напомним, председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль заявил, что в Федеральную целевую программу включено использование инфраструктуры перекрытого Украиной Северо-Крымского канала для обеспечения водой Северного Крыма из собственных модернизированных водохранилищ.

Председатель Госкомводхоза добавил, что в планах комитета на предстоящий год увеличение до 20 тысяч гектаров площади орошаемых земель.

Кроме того, обильные январские осадки на полуострове уже привели к тому, что Крым не будет испытывать проблем с водообеспечением в 2019 году.

Как сообщал «Новый День», Главгосэкспертиза завершила аудит и одобрила проект реконструкции и строительства дополнительных объектов Северо-Крымского канала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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