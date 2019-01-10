Обильные снегопады восполнят дефицит воды на Крымском полуострове в 2019 году

Крым не будет испытывать проблем с водообеспечением в 2019 году, несмотря на недостаточную наполняемость водохранилищ осенью прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресслужба Госкомводхоза республики со ссылкой на председателя ведомства Игоря Вайля.

«Наполняемость водохранилищ на сегодняшнее число – порядка 72%. Если сравнивать с прошлым годом, то мы отстаем порядка 20 млн куб м наполнения. Во-первых, это связано с новым режимом работы водохранилищ, которые Госкомводхоз разработал на 2019 год», – отметил Вайль.

По его словам, порядка 80 млн куб м воды сейчас находятся в снеге, обильно выпавшем на полуострове. После его таяния, можно будет дополнительно собрать 40 млн кубометров.

«Сегодня водохранилища заполнены в объеме 167 млн куб м воды, плюс ежесуточные 146 тысяч куб м воды из подземных источников дают полную гарантию того, что Крым обеспечен водой на весь 2019 год. Проблем в населенных пунктах с подачей воды не будет, их не было и в 2018 году, а в 2019 году тот водный ресурс, который необходим, у нас есть», – заверил председатель Госкомводхоза республики.

«На следующий год до 1 марта у нас должны выйти три больших проекта из экспертизы: по реке Салгир, по реке Бодрак и по Первомайскому району. Это все проекты, которые направлены на орошение сельхозземель. После окончания стройки еще будем увеличивать порядка до 20 тысяч гектар орошаемых земель», – сообщил Вайль и добавил, что в Федеральную целевую программу включено использование инфраструктуры перекрытого Украиной Северо-Крымского канала для обеспечения водой Северного Крыма из собственных модернизированных водохранилищ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.01.19

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