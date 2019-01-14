Просвета не видно: в Крыму продолжит бушевать непогода

Непрекращающиеся плохие погодные условия на Крымском полуострове усугубятся прохождением холодного фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на главу ведомства Сергея Шахова.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 15 и ночью 16 января в Крыму ожидаются: дождь со снегом, местами очень сильные осадки, туман, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, ночью 16 января 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», четыре дня назад МЧС Крыма уже объявляло на 11 и 12 января повышенную готовность в связи с резким ухудшением погодных условий на полуострове.

Напомним, в рождественские праздники из-за обильного снегопада на плато Ай-Петри оказались заблокированы сотни автомобилей с отдыхающими, в том числе, детьми.

Одновременно, по свидетельствам очевидцев, главная крымская трасса «Таврида» превратилась в «сплошной каток».

Вместе с тем, по сообщению председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, обильные январские снегопады восполнят ожидавшийся дефицит воды на Крымском полуострове в 2019 году.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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