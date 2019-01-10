В Крыму на Ангарский и Грушевский перевалы брошены дополнительные силы МЧС – дорога на Ай-Петри закрыта

МЧС Крыма объявило повышенную готовность в связи с резким ухудшением погодных условий на полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Особое внимание, по словам министра, уделено проблемным перевалам – Грушевскому и Ангарскому. В связи с чем, специалистами министерства осуществляется усиленный мониторинг за состоянием и пропускным режимом автодорог, а все силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.

«Силы и средства МЧС Республики Крым переведены в состояние повышенной готовности. Уточнены планы взаимодействия с органами управления Республики на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове.

При таких условиях существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, затруднений в работе всех видов транспорта, нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах», – отметил Шахов.

«В Крыму хорошо известны наши «проблемные» места, это Ангарский и Грушевский перевалы. В связи с ухудшением погодных условий специалистами МЧС осуществляется усиленный мониторинг за состоянием и пропускным режимом автодорог федерального и республиканского значения. По информации ГУП «Крымавтодор» обработка противоголедными средствами ведется постоянно, однако, местами движение может быть затруднено. Спасатели обращают также внимание, что дорога на Ай-Петри закрыта для движения всех видов транспорта!» – предупредил министр.

Ведомство распространило специальное сообщение для автомобилистов, туристов, альпинистов, а также судовладельцев, в связи со штормом на море.

«МЧС Республики Крым призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в труднодоступные и горные районы. Спасатели также призывают туристов и альпинистов в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор, адекватно рассчитывать время возвращения, иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении. Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за изменениями погоды и в случае их ухудшения отложить выход в море», – отмечают в министерстве.

МЧС также предупреждает, что во второй половине суток 10 января и в течении суток 11 января в районе Ай-Петринского плато ожидается сход мокрых снежных лавин.

Как сообщал «Новый День», накануне В Крыму после снежных праздников вновь резко ухудшились погодные условия.

Об этом сообщило МЧС республики со ссылкой на синоптиков: «По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с».

Напомним, в рождественские праздники из-за обильного снегопада на плато Ай-Петри оказались заблокированы сотни автомобилей с отдыхающими, в том числе, детьми.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.01.19

В Киеве придумали, как узаконить неограниченное пребывание кораблей НАТО в Чёрном и Азовском морях. / На Украине пополняют ряды ВСУ, похищая людей: жертвой силовиков стал спортсмен из Крыма. / На киевском вокзале предлагают посетить российский Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»