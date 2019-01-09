Новый циклон принесёт шторм и покроет Крымский полуостров сплошным льдом

В Крыму после снежных праздников вновь резко ухудшатся погодные условия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на синоптиков.

«Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Напомним, в праздники в Крыму выпало большое количество осадков, что привело к огромным автомобильным заторам на перевалах и в горах.

По свидетельствам очевидцев, недавно открытая часть трассы «Таврида» уже сегодня «превратилась в каток».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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