Под Севастополем на автотрассу обрушился семитонный обломок скалы

На трассу Симферополь – Бахчисарай – Севастополь возле села Фруктовое упал огромный обломок скалы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«В результате обрушения горной породы на участке автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь км 53 на проезжую часть был вынесен обломок скалы весом около 7 т», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы на данный момент движение по трассе удалось восстановить.

«Севавтодор» оперативно провел работы по ликвидации аварийной ситуации и обеспечил безопасный проезд транспортных средств. На трассе было организовано реверсивное движение автотранспорта, заторные явления не наблюдались. По состоянию на 16-00 все последствия камнепада устранены, движение восстановлено по двум полосам. В аварийных работах задействовано порядка 4 единиц спецтехники «Севавтодора». Кроме того, в ликвидации последствий камнепада было задействовано Управление ГИБДД по Севастополю», – доложили в правительстве города.

Как сообщал «Новый День», 26 декабря в обед на трассу Ялта-Севастополь, недалеко от Ласпи, обрушились тонны горной породы, расколовшись на огромные валуны.

К вечеру того же дня дорожники смогли восстановить движение.

В мае 2017 года на 52-м километре – перед тоннелем в Ласпи на дорогу Севастополь – Ялта упали две больших части скалы. Благодаря тому, что в ночное время поток машин на данном участке значительно меньше, чем днем, обошлось без жертв. Камни совместно с работниками муниципалитетов устранили спасатели МЧС.

В марте того же года на дорогу Севастополь – Ялта в районе горы Гасфорта, недалеко от Сухой речки, обрушился огромный булыжник. Только чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, в Крыму в течение последнего месяца практически не прекращаются ливни и снегопады.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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