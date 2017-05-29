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Публикации за 29.05.17

Передвигаться по трассе Севастополь – Ялта опасно: угроза камнепада

Передвигаться по трассе Севастополь – Ялта опасно: угроза камнепада

На севастопольской трассе сохраняется угроза дальнейшего обрушения скалы.

Как уже сообщал , на прошлой неделе на 52-м километре – перед тоннелем в Ласпи на дорогу Севастополь – Ялта обрушились две больших части скалы. Благодаря тому, что в ночное время поток машин на данном участке значительно меньше, чем днем, обошлось без жертв. Камни совместно с работниками муниципалитетов устранили спасатели МЧС.

По словам начальника управления гражданской защиты населения Севастополя Евгения Полякова, специалисты прорабатывают меры по снижению опасности на данном участке трассы. Однако угроза дальнейшего обрушения горных пород сохраняется и на сегодняшний день. «Опасность обвала сохраняется», – заявил на аппаратном совещании Поляков.

Местные жители отмечают, что в случае если власти не предпримут меры, то обвалы могут быть и человеческие жертвы. «Один раз без жертв, второй раз без жертв. А наши власти не научить. Кто ответит, если погибнут люди?», – возмущается севастополец, который регулярно проезжает по данной трассе.

Напомним, обвалы на этом участке дороги стали уже привычным делом: предыдущее обрушение произошло в марте в районе горы Гасфорта, тогда также чудом обошлось без пострадавших.

Севастополь, Анастасия Зук

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