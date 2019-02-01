На трассе Севастополь – Ялта вновь произошёл горный обвал

На трассе Севастополь – Ялта между Ласпи и мысом Сарыч мощный камнепад вновь разрушил подпорную стену. Горная порода вывалилась на дорогу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили участники группы «Автопартнер. Крым». Вконтакте.

По словам очевидцев, обвал произошёл недалеко от места предыдущего обрушения скальных пород на трассе возле Ласпи.

Фото: группа ВКонтакте «Автопартнер. Крым»

Напомним, в середине января на трассу Симферополь – Бахчисарай – Севастополь возле села Фруктовое упал огромный обломок скалы.

В конце декабря тонны горной породы, расколовшись на огромные валуны, упали на оживлённую трассу Севастополь-Ялта. По счастливой случайности никто не пострадал.

В мае 2017 года на 52-м километре – перед тоннелем в Ласпи на дорогу Севастополь – Ялта упали две больших части скалы. Благодаря тому, что в ночное время поток машин на данном участке значительно меньше, чем днем, обошлось без жертв. Камни совместно с работниками муниципалитетов устранили спасатели МЧС.

В марте того же года на дорогу Севастополь – Ялта в районе горы Гасфорта, недалеко от Сухой речки, обрушился огромный булыжник. Только чудом обошлось без пострадавших.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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