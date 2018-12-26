На устранение последствий горного обвала на крымской трассе ушло несколько часов

На трассе Ялта-Севастополь, недалеко от Ласпи, удалось к вечеру восстановить движение после крупного камнепада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Движение транспорта на трассе Ялта-Севастополь полностью восстановлено к 18:00», – доложили дорожники.

По свидетельствам очевидцев, отдельные обломки скалы занимали значительную часть дорожного полотна.

Напомним, тонны горной породы, расколовшись на огромные валуны, упали на оживлённую трассу в обед. По счастливой случайности никто не пострадал.

На время расчистки дорожные службы организовали реверсивное движение по свободной узкой полосе дороги.

По счастливой случайности никто не пострадал

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