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Крым

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Публикации за 20.03.17

На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

На дорогу Севастополь – Ялта в районе горы Гасфорта, недалеко от Сухой речки, обрушился огромный булыжник. Только чудом обошлось без пострадавших.

Как передает корреспондент РИА , фотографии лежащей на дороге каменной глыбы разместила на своей странице Вконтакте группа Автопартнер Крым.

Инцидент произошел в воскресенье днем. К счастью, в момент падения глыбы на дороге не было машин. Булыжник практически полностью перекрыл одну из полос трассы.

Движение транспорта на данном участке было затруднено. На месте дежурили сотрудники ГИБДД. Автолюбители в соцсетях предупреждали друг друга о случившемся и советовали быть осторожными.

Напомним, 9 марта движение на участке трассы Севастополь – Симферополь на подъеме от села Фруктовое в сторону Мекензиевых гор . Сейчас на участке трассы идет ремонт, который, скорее всего, продлится до июня.

Новый День: На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

Новый День: На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

Новый День: На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)
Новый День: На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

Фото Автопартнёр Крым

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 20.03.17

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