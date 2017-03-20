На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО)

Публикации за 20.03.17

На дорогу Севастополь – Ялта в районе горы Гасфорта, недалеко от Сухой речки, обрушился огромный булыжник. Только чудом обошлось без пострадавших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии лежащей на дороге каменной глыбы разместила на своей странице Вконтакте группа Автопартнер Крым.

Инцидент произошел в воскресенье днем. К счастью, в момент падения глыбы на дороге не было машин. Булыжник практически полностью перекрыл одну из полос трассы.

Движение транспорта на данном участке было затруднено. На месте дежурили сотрудники ГИБДД. Автолюбители в соцсетях предупреждали друг друга о случившемся и советовали быть осторожными.

Напомним, 9 марта движение на участке трассы Севастополь – Симферополь на подъеме от села Фруктовое в сторону Мекензиевых гор было перекрыто из-за оползня. Сейчас на участке трассы идет ремонт, который, скорее всего, продлится до июня.

Фото Автопартнёр Крым

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 20.03.17

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