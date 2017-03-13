Чиновники Севастополя решили совсем перекрыть трассу до Симферополя / И ищут деньги на ее ремонт

Публикации за 13.03.17

Ремонт поврежденного из-за оползня участка трассы Симферополь – Бахчисарай – Севастополь обойдется не менее чем в 20 миллионов рублей. Пока ситуацию изучают специалисты департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры правительства Севастополя, ГБУ «Севавтодора» и проектной организации, дорогу решили перекрыть совсем.

Как уже сообщал «Новый День», оползень повредил дорогу, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Движения из Симферополя до Севастополя после происшествия временно приостановили, предложив водителям несколько вариантов объезда. При этом из Севастополя в сторону Симферополя движение осуществлялось, но по одной полосе.

Сегодня принято решение с 14 марта полностью перекрыть трассу. «По объездной дороге через село Поворотное, которая сейчас действует, останется движение только легкового транспорта. Грузовой автотранспорт и автобусы поедут через Северную сторону», – цитирует «Российская газета» директора транспортного департамента Севастополя Игоря Титова. По его данным, поврежденными оказались примерно 100 погонных метров трассы.

Объем работ, их стоимость, источники финансирования и сроки выполнения пока не известны. Чиновники обещают, что определятся с этими вопросами до 16 марта.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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