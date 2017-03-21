Севастопольские власти не могут справиться с оползнем на дороге (ФОТО) / Горожане: «стало только хуже»

Публикации за 21.03.17

В Севастополе из-за бездействия городских властей прогрессирует оползень на поврежденном участке трассы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях местные жители жалуются: кроме закрытия оползневого участка Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, до сих пор, власти не предприняли никаких мер, по восстановлению и предотвращению дальнейших разрушений аварийной дороги. «Срочный ремонт» трассы Севастополь-Симферополь продвинулся только к усугублению ситуации! За полторы недели помимо перекрытия дороги никаких экстренных мер не предпринято! Оползень стал местной достопримечательностью не только для взрослых, но и для детей!», – написал на своей странице руководитель региональной рабочей группы ОНФ «За качество дорог» Геннадий Сидоров. И пожелал удачи главному дорожнику Севастополя – Игорю Титову. По словам жителей этого района, такого бездействия они ещё не видели со времен СССР.

В пресс-службе правительства Севастополя ситуацию не прокомментировали, но подтвердили, что оползень разрастается. А вот в приёмной департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя попросту не берут трубку.

Между тем, горожане охотно комментируют сложившуюся вокруг оползневого участка ситуацию, ведь, чтобы теперь попасть в Севастополь, ну, или поехать в Симферополь, необходимо пару часов простоять в пробке, а ведь скоро выборы. «Вот тебе лишний показатель эффективности власти города) никакой другой предвыборной программы, чтоб проиграть и придумать просто не возможно», – пишет горожанин. Другие же отмечают, что данные разрушения можно назвать одним словом – «бесхозяйственность». Ну, а третьи и вовсе пессимистически настроены: «Не приживается у нас асфальт, отвергает его земля русская».

Нашлись и те, кто уверен – это «новые технологии»: «Они так денег хотят сэкономить. Оползень сам сползет в балку».

Как сообщал «Новый День», оползневая трасса с 14 марта полностью перекрыта, из-за этого автомобилисты вынуждены ехать в объезд. При этом на непредусмотренных для большого потока машин сельских дорогах образовались большие заторы. Местами скорость движения транспорта не превышает 7 километров в час. Пока ситуацию изучают специалисты департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры правительства Севастополя, ГБУ «Севавтодора» и проектной организации, дорогу решили перекрыть совсем, но судя по комментариям, проблему так и не изучили.

Фото Геннадия Сидорова

Севастополь, Анастасия Зук

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