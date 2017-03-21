Могли быть и человеческие жертвы… Общественники требуют наказать виновных в разрушении дороги под Севастополем (ФОТО)

Публикации за 21.03.17

Крымские общественники требуют найти и наказать виновных, из-за которых могли погибнуть люди.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», аварийный участок трассы Севастополь-Симферополь признают чрезвычайным происшествием, чтобы ускорить ремонт разрушенного оползнем полотна. «ЧС необходимо объявить в кратчайшее время, чтобы в соответствии с 44-ФЗ, способом определения единственного поставщика заключить договор. В другом случае будет очень длительная процедура, тогда мы не получим дорогу и к курортному сезону», – сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.

По его словам, чиновники уже готовы выбрать наилучшее предложение на исполнение ремонтных работ. Провал планируют устранить до конца апреля.

Между тем, в социальных сетях крымские общественники утверждают, что помимо устранения оползня необходимо найти виновных, которые долгое время попросту не замечали, что дорога «плывёт», а в новые трещины укладывали свежий асфальт. «Это как с головой надо не дружить, чтоб вместо устранения причин, накладывать и накладывать асфальт, средняя толщина метр!!! А если бы повторился Симферополь? Кто-то должен за этот оползень ответить!», – возмутился на своей странице в Фейсбук общественник Александр Талипов. И добавил, что написал заявление о должностной халатности в прокуратуру и Следственный комитет Севастополя.

Как сообщал РИА «Новый День», соцсети раскритиковали работу севастопольских чиновников и признали, что кроме закрытия оползневого участка Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, до сих пор, власти не предприняли никаких мер, по восстановлению и предотвращению дальнейших разрушений аварийной дороги. Напомним, в 2014 году в Симферополе из-за провала грунта на сравнительно новой трассе автомобиль провалился в яму, тогда погибли шесть человек, в том числе, дети. В Севастопольском регионе, пока обошлись без человеческих жертв.

Севастополь, Анастасия Зук

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