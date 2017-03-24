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Публикации за 24.03.17

Оползень федерального масштаба: ремонтом дороги под Севастополем займётся Минтранс / А проконтролирует министр

Оползень федерального масштаба: ремонтом дороги под Севастополем займётся Минтранс А проконтролирует министр

На место разрушенного оползнем участка дороги Симферополь – Севастополь приедут специалисты Минтранса РФ.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом заявил глава министерства Максим Соколов.

«Я дал поручение специалистам федеральных структур, РОСДОРНИИ, выехать на место и с севастопольскими коллегами проанализировать ситуацию, поскольку она в острой стадии и оползневые процессы там еще происходят. Надо представить план, который бы выработал определённые проектные решения, которые бы позволили остановить процесс», – заявил Соколов во время видеомоста Москва – Симферополь в МИА «Россия сегодня», добавив, что держит вопрос на контроле.

По словам министра транспорта, дорогу постараются отремонтировать к началу туристического сезона.

Как сообщал , две недели назад оползень повредил дорогу, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Движения из Симферополя до Севастополя после происшествия временно приостановили. Через несколько дней, 14 марта, трасса была закрыта.

Накануне севастопольские власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На ремонт дороги выделили 70 миллионов рублей из резервного фонда. Однако пока никаких серьёзных работ на месте разрушенной трассы не ведётся. Оползень, которому придумали собственное имя – «Разлом имени Овсянникова, «прогрессирует» с каждым часом: провалы местами уже достигают двухметровой глубины.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 24.03.17

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