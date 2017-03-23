Провалу трассы в Севастополе присвоено имя собственное – грандиозная трещина ширится (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

В Севастополе оползень на аварийном участке трассы «прогрессирует» с каждым часом: провалы местами достигают двухметровой глубины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обвал уже стал местной достопримечательностью и объектом «паломничества» фотолюбителей.

Тем временем, севастопольские власти собираются ввести режим чрезвычайного положения, чтобы ускорить ремонт дороги, однако, как сообщают общественники, ЧС объявить пытаются, но пока не получается, «не могут сообразить, что и как».

«Оползень решили подшаманить мелкими мероприятиями. Заменить грунт на 3,5 м и укрепить откос, «авось будет стоять...», – написал на своей странице в Фейсбуке крымский общественник Александр Талипов и добавил, что работами руководит питерская фирма ООО «Институт проектирования и строительства», к оползням не имеющая никакого отношения. По его словам, выполненные без специалистов работы спасут лишь на время – на год, если не будет сильных дождей.

Тем временем автолюбители Крыма ещё в одной социальной сети «ВКонтакте» уже придумали имя для обвала. «Разлом имени Овсянникова! А че, звучит и губера нашего увековечим!!! Чувствую к 29 апрелю не успевают они уже, особенно учитывая количество рабочих и техники на «объекте», – написал Сергей Сотников. «Никого из рабочих не видно. Есть предположения, что 29 они только делать начнут что-то», – подтвердила Маргарита Протас.

Другие же иронизируют, что в сравнении с городскими дорогами провал «так себе»: «Нормальная дорога, можно было и не перекрывать, глядя на дороги в Севастополе».

Как сообщал «Новый День», директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов заявил, что в ближайшее время будет объявлено ЧС, чтобы в соответствии с 44-ФЗ в сжатые сроки заключить договор на проведение ремонтных работ. Чиновники обещают, что трасса будет отремонтирована до 29 апреля, но судя по тому, что к работам ещё не приступили, а обвал продолжает разрастаться, наблюдатели выражают резонные сомнения.

Фото пользователя Владислав Вадимович

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.03.17

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