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Публикации за 23.03.17

Всё-таки ввели: севастопольский оползень признали чрезвычайной ситуацией

Всё-таки ввели: севастопольский оползень признали чрезвычайной ситуацией

Правительство Севастополя ввело режим ЧС из-за оползня на дороге.

Как передаёт корреспондент РИА , городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении ЧС природного характера из-за прогрессирующего оползня на участке дороги Севастополь – Симферополь. Курировать проведение ремонтных работ в рамках объявленного ЧС будет департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Севастополя.

Напомним, введение ЧС было необходимо, чтобы в соответствии с 44-ФЗ в сжатые сроки заключить договор на проведение ремонтных работ. Чиновники обещают, что трасса будет отремонтирована до 29 апреля. Между тем, по словам местных жителей, работы по устранению последствий обвала до сих пор не начаты, а севастопольцы уже дали оползню собственное имя – Разлом имени ВРИО губернатора Овсянникова.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.03.17

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