Возможны жертвы: власти Севастополя решили отремонтировать «разлом Овсянникова» на скорую руку

Публикации за 05.04.17

Оползневой трассой Севастополь-Симферополь заинтересовался Росавтодор. По мнению общественников, федералы вмешались из-за невнятной позиции правительства Севастополя по срокам и объемам работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавтодор взял на особый контроль ремонт севастопольского провала, данное решение было принято по результатам закрытого совещания. В настоящее время на оползневом участке ремонтные работы не ведутся, проводятся заключительные геологические изыскания, полностью снят асфальт. Между тем общественник Александр Талипов отмечает, что севастопольские власти пытались отремонтировать просевшее полотно на скорую руку. «Местные власти надеются на авось, поэтому сейчас сняли весь верхний слой асфальта и рассчитывают это все засыпать щебнем, а потом быстро заделать. Но это не безопасно. Свое слово должна сказать Москва – у нас есть случаи, когда пожертвовав техникой безопасности, мы получали массовые жертвы.

Если Росавтодор действительно возьмет на свой контроль, то халтурных ремонтных работ они не допустят. Тогда нужно будет усиливать склон сваями и делать подпорные стенки. При таком сценарии дорогу в лучшем случае отремонтируют только в конце июня», – сообщил РИА «Новый День» общественник Александр Талипов.

Он добавил, что чиновники недооценивают масштабов оползня: по мнению специалистов, движение грунта происходит на глубине 11-12 метров, а источники в правительстве Севастополя утверждают, что местные власти все же склоняются к проведению «быстрого» ремонта, который «продержится хотя бы сезон».

Напомним, оползень повредил дорогу в прошлом месяце, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. Чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля, и решили в сжатые сроки заключить договор на проведение ремонта, воспользовавшись условиями 44-ФЗ.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.04.17

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