Чиновникам Севастополя не хватит денег и времени, чтобы избавиться от «разлома Овсянникова»

Публикации за 03.04.17

Ремонт закрытой из-за оползня трассы Симферополь – Севастополь не успеют закончить в сроки¸ обещанные севастопольскими чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты до сих пор не могут выяснить причины инцидента.

Кроме того, есть вероятность, что изначально в правительстве города допустили ошибку, недооценив масштаб бедствия и выделив из резервного фонда недостаточно денег на ремонт.

«Сейчас все занимаются только провалом, все силы брошены туда. Снимают слой грунта за слоем, ищут воду, но воды нет. Причины оползня выяснить не удалось. Но уже понятно, что в срок не управятся и выделенных денег, скорее всего, не хватит», – цитирует «Объектив» источник в правительстве Севастополя. По его данным, на месте разлома обнаружено несколько слоев уложенного асфальта.

Напомним, оползень повредил дорогу в прошлом месяце, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации, на ремонт участка трассы из резервного фонда бюджета выделили 70 миллионов. Чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля, и решили в сжатые сроки заключить договор на проведение ремонта, воспользовавшись условиями 44-ФЗ. Ситуацию взяли на контроль в министерстве транспорта России.

Тем временем, севастопольцы, наблюдая за «прогрессом» провалов, назвали место в честь главы города – «Разлом имени Овсянникова».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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