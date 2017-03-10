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Крым

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Публикации за 10.03.17

«Водители! Внимание!»: Дорога из Симферополя до Севастополя перекрыта из-за оползня

«Водители! Внимание!»: Дорога из Симферополя до Севастополя перекрыта из-за оползня

Добраться до Севастополя из Симферополя стало сложнее.

Как передает корреспондент РИА , один из участков трассы Симферополь – Бахчисарай – Севастополь пришлось перекрыть из-за сошедшего оползня. Это произошло в районе 54 километра трассы.

«В связи с проведением срочных ремонтных работ движение по части трассы Симферополь -Севастополь закрыто по направлению в Севастополь (подъем от села Фруктовое к Мекензиевым горам). По направлению из Севастополя движение осуществляется по одной полосе», – сообщили в пресс-службе правительства города.

Автомобилистам предложили три временных варианта объезда проблемного участка дороги: либо через село Любимовка – на улицу Богданова или к Мекензиевым горам, либо через село Поворотное с возвращением на трассу до Севастополя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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