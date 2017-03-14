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Публикации за 14.03.17

Из-за закрытия оползневой трассы под Севастополем парализовано движение (ФОТО) / Горожане: «Скоро заклеят… изолентой»

Из-за закрытия оползневой трассы под Севастополем парализовано движение (ФОТО) Горожане: «Скоро заклеят… изолентой»

Под Севастополем скопление автомобилей: причиной происшествия стало закрытие оползневого участка Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Новый День: Из-за закрытия оползневой трассы под Севастополем парализовано движение (ФОТО)

Как передаёт корреспондент РИА , из-за закрытия дороги с сегодняшнего дня автомобилисты вынуждены ехать в объезд. При этом на непредусмотренных для большого потока машин сельских дорогах образовались большие заторы. Местами скорость движения транспорта не превышает 7 километров в час. Досталось и городским дорогам: «Северная встала. Тянучка в сторону города, скорость 5-10 км/ч», рассказывают горожане.

Закрытие трассы у одних вызвало одобрение, другие же отметили, что, судя по качеству недавно отремонтированных дорог, оползень на трассе будут ликвидировать с помощью изоленты или скотча: «Все нормально, с материка уже отправили вагон самой крепкой синей изоленты для ремонта этого участка дороги».

Новый День: Из-за закрытия оползневой трассы под Севастополем парализовано движение (ФОТО)

Отметим, что данный участок трассы ремонтировался в 2014 году перед приездом в Севастополь президента России Владира Путина.

«Просто золотая жила для дорожников, африканские алмазные рудники курят в сторонке. А вообще дурдом, почему никто за это не несёт ответственности?

Как сообщал , ремонт поврежденного из-за оползня участка трассы обойдется не менее чем в 20 миллионов рублей. Пока ситуацию изучают специалисты департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры правительства Севастополя, ГБУ «Севавтодора» и проектной организации, с 14 марта дорога будет полностью перекрыта.

Фото из социальной сети
Фото из социальной сети

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.03.17

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