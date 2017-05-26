На трассу Ялта – Севастополь обрушились скалы (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

На дорогу Севастополь – Ялта обрушились скалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне ночью на 52-м километре – перед тоннелем в Ласпи. Из-за обрушения камней никто не пострадал. В настоящее время преграды устранены.

В администрации Балаклавского района заявили, что происшествием занимаются сотрудники МЧС. «В Балаклавском районе на проезжую часть упали камни, которые перекрыл полосу движения транспортных средств. На место выехали сотрудники МЧС и ГУП Автодор, они устранили препятствия. Сейчас устанавливаются причины обвала, после будут предприняты необходимые меры», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Севастополя.

В социальных сетях автолюбители отмечают, что передвигаться по крымским трассам довольно страшно: «Офигенное содержание проезжей части!»

Напомним, обвалы на этом участке дороги стали уже привычным делом: предыдущее обрушение произошло в марте в районе горы Гасфорта, тогда также чудом обошлось без пострадавших.

Фото пресс-службы МЧС

Севастополь, Анастасия Зук

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