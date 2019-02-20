МЧС предупредило о паводках в Крыму

Специалисты МЧС Крыма осмотрели поймы рек Альма и Бельбек в Бахчисарайском районе и обнаружили опасный участок территории, которому грозит подтопление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По прибытии сотрудники рабочей группы подтвердили, что данный участок реки Альма зарос сухостоем, камышами, различной растительностью, и в случае существенного притока воды не сможет справиться с усиленным водотоком», – доложил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По словам министра на этом участке в 2017 году уже происходило затопление проезжей части трассы, подтопление расположенных рядом сдорогой домов и участков.

«Удивляет бездействие и халатность органов местного самоуправления, которые не сделали выводов из опыта предыдущих лет, и ситуация рискует повториться снова. При том, что данная проблема не вызывает больших сложностей в решении, русло реки требует элементарной очистки от сухой растительности, которая может препятствовать водотоку», – указал Шахов.

Специалисты МЧС провели фото- и видеофиксацию состояния русла и прилегающей поймы реки Альма.

В ближайшее время нформация будет доведена до ответственных за эту территорию лиц.

«Время на устранение выявленных проблем еще есть, однако не так много. Сроки закреплены протокольным решением заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым», – сообщил министр по ЧС.

Напомним, по словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, после обильных январских и февральских осадков в крымских горах скопилось порядка 80 млн куб м воды в снеге. После его таяния, 40 млн кубометров устремятся по руслам рек в долины.

Симферополь, Иван Капустин

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