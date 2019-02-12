«Незалежная» в печали: февральские дожди пропитают Крым влагой на год вперёд

На Крымский полуостров вновь надвигается шторм с сильнейшими ливнями и снегом в горах.

Как передёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупреждает МЧС Крыма.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и утром 13 февраля в Крыму ожидается очень сильный дождь, в горах со снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с», – сообщает ведомство со ссылкой на министра Сергея Шахова.

Напомним, обильные январские осадки в Крыму, по данным председателя Госкомводхоза республики Игоря Вайля, уже привели к тому, что Крым не будет испытывать проблем с водообеспечением в 2019 году.

По его словам, порядка 80 млн куб м воды находилось в снеге, обильно выпавшем на полуострове. После его таяния, можно будет дополнительно собрать 40 млн кубометров.

«Сегодня водохранилища заполнены в объеме 167 млн куб м воды, плюс ежесуточные 146 тысяч куб м воды из подземных источников дают полную гарантию того, что Крым обеспечен водой на весь 2019 год. Проблем в населенных пунктах с подачей воды не будет, их не было и в 2018 году, а в 2019 году тот водный ресурс, который необходим, у нас есть», – заверил председатель Госкомводхоза республики и добавил, что в планах комитета на предстоящий год увеличение до 20 тысяч гектаров площади орошаемых земель.

Кроме того, в Федеральную целевую программу включено использование инфраструктуры перекрытого Украиной Северо-Крымского канала для обеспечения водой Северного Крыма из собственных модернизированных водохранилищ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.19

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