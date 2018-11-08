Власти Крыма надеются найти пресную воду под Азовским и Черным морями

Проблема обеспечение пресной водой в Крыму стоит очень остро. Местные власти надеются, что решить ее помогут подземные источники под Азовским и Черным морями, существование которых было доказано еще в СССР.

Нехватка воды сказывается на развитии промышленности на полуострове. Наиболее остро проблема ощущается на северо-западе Крыма, поскольку там вода используется для технологических нужд и идет постоянное подсоление этих вод. При этом в восточной части полуострова ситуация стабильная, благодаря запасам подземных вод для керченского и феодосийского регионов. На южном берегу также проблем с водой нет.

Как сообщили в пресс-службе сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, Минприроды системно решает вопрос с обеспечением полуострова пресной водой. Так министерство решило обязать компании, занимающиеся добычей воды, двигаться к глубоким горизонтам для обеспечения нормального водоснабжения.

Кроме того, было решено провести масштабные геологические работы под Азовским морем и Черным морем к западу от Крыма. «Было отмечено, что в советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, что подтверждает ее наличие в этом регионе», – отметили в пресс-службе сенатора.

Напомним, в 2014 году Украина перестала подавать воду по Северо-Крымскому каналу, площадь орошаемых сельхозугодий на полуострове уменьшилась с 400 тыс до 17 тыс га, полностью прекратилось возделывание риса. Проблему водоснабжения Крыма удалось частично решить после переброски в канал воды из крымской реки Биюк-Карасу.

Также была озвучена идея, провести 500-километровый водовод по дну Азовского моря, по которому перебросить воду из Дона. Однако глава Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко, входящий в рабочую группу, созданную по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, назвал эти планы бредом: «Дон сбрасывает 30 млрд кубометров воды в устье, нам не хватает 2 млрд в год. Дотянуть до Джанкоя, Армянска и пустить по Северо-Крымкому каналу – непросто. И дончане, как и кубанцы, – против: отдать пресную воду всегда сложно».

Тарасенко настаивает на том, что в Крыму необходимо внедрять систему интегрированного управления водными ресурсами и сохранять то, что имеется, в частности, менять технологии использования, создавать условия для воспроизводства воды в бассейнах рек, очищать сточные воды, чтобы использовать их для полива полей и садов.

‍Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

‍Симферополь. Другие новости 08.11.18

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