Академик: Крыму надо забыть о внешних источниках подачи воды

Крым испытывает дефицит воды, но идея провести по дну Азовского моря трубопровод и подать на полуостров воду Дона отвергнута окончательно, переброс воды реки Кубань не рассматривается: Краснодарскому краю и так не хватает воды для мелиорации.

Как сообщал «Новый День», в конце лета в Севастополе прошло совещание о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, по его итогам премьер-министр РФ Димитрий Медведев дал поручение сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма. В состав рабочей группы вошел и глава Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко.

О первых результатах работы специалистов говорили в Керчи, где на днях прошла научная конференция. Тарасенко выступил там с основным докладом по водной теме.

«Вода и бытовые отходы – две основные проблемы, которые держат Крым за горло», – поделился академик с корреспондентом РИА «Новый День» главными выводами, прозвучавшими на конференции.

«Что касается воды, то перспективными для нас являются новые методы поиска воды и опреснение морской и солоноватой воды. Однако опреснители требуют такого количества электроэнергии, какого в Крыму сейчас нет. Заговорили даже о запуске ядерных реакторов для ее выработки, но не хотелось бы под боком иметь еще и эту угрозу», – предупреждает ученый.

Идею провести 500-километровый водовод по дну Азовского моря Тарасенко назвал бредовой: «Дон сбрасывает 30 млрд кубометров воды в устье, нам не хватает 2 млрд в год. Дотянуть до Джанкоя, Армянска и пустить по Северо-Крымкому каналу – непросто. И дончане, как и кубанцы, – против: отдать пресную воду всегда сложно».

Главный расчет сейчас – на собственные, крымские водные ресурсы. Ученый рассказал, что сейчас разрабатывается система интегрированного управления водными ресурсами: «Пока научимся в больших масштабах добывать альтернативную воду, надо сохранить ту, что имеется: экономить ее, менять технологии использования, создавать условия для воспроизводства воды в бассейнах рек».

Необходимо также очищать сточные воды, чтобы использовать их для полива полей и садов.

Комитет водного хозяйства отвечает за весь Крым, а нужно работать по «бассейновому» принципу, убежден академик, как сейчас работает весь мир.

Тарасенко считает, что у каждой, даже малой речки должен быть свой хранитель, нужны структуры, отвечающие за бассейн реки Салгир, рек Кача, Альма, Бельбек, Булганак: «Каждая речка – индивидуальность: нужно уметь работать на водосборных территориях. Где-то нужно делать террасирование, где-то – заужение, какую-то необходимо обсаживать лесом, помогать задерживать воду, Нужно, чтобы мы свой миллиард кубометров воспроизводили ежегодно! – и тогда предгорному Крыму и южнобережным курортам воды будет достаточно».

Академик советует уменьшить акватории водохранилищ, чтобы максимально сократить испарения с их поверхности – в степном Крыму эти потери значительны.

Упомянув о степном Крыме, возрождении там сельского хозяйства, Виктор Тарасенко поддержал план изменения технологий выращивания: «От зернового клина больше склоняться в сторону эфиромасличных дел, садов и виноградников. Эта крымская продукция конкурентоспособна, а ее выращивание требует меньше воды. Дополнительную воду может дать посадка новых лесов, в том числе на яйлах».

Напомним, по Северо-Крымскому каналу в 2013 году в Крым было поставлено 1553,78 млн м³ днепровской воды, 80% которой было использовано для орошения, в частности, выращивания риса. В 2014 году Украина перестала подавать воду в канал, площадь орошаемых сельхозугодий уменьшилась на полуострове с 400 тыс до 17 тыс га, полностью прекратилось возделывание риса.

По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы планируется строительство водозаборного сооружения из стоков реки Салгир (ниже Симферополя) для орошения сельхозкультур в Симферопольском районе на 2,5 тысячи га земли, строительство насосной станции на реке Альма для орошения 3 тысяч га земли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.10.18

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