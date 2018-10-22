Водовод для Восточного Крыма протяжённостью 163 км прошёл госэкспертизу

Проект по строительству водовода в восточную часть Крыма согласован Главгосэкспертизой России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты провели проверку достоверности сметной стоимости объекта и выдали положительные заключения.

Водовод протяженностью 163 километра строится в рамках реализации ФЦП, он будет тянуться от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного Крыма и снять инфраструктурные ограничения, а также положительно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Вторым этапом планируется строительство двух участков тракта водоподачи в районе сел Октябрьское и Владиславовка протяженностью 47 и 12 километров, с насосными станциями перекачки с резервуарами чистой воды. Проект предусматривает создание центрального пункта для размещения служб эксплуатирующей организации, в том числе ремонтно-эксплуатационной базы и экспресс-лаборатории, а также подъездных автодорог.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза согласовала строительство трех водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, необходимых для наполнения водоводов и обеспечения питьевой водой жителей восточной части полуострова. Создание подобных объектов в республике стало необходимым после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году по решению украинских властей. Восток полуострова является одним из наиболее нуждающихся в воде регионов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.10.18

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