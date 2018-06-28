В Крыму дали добро на завершение строительства трёх новых водозаборов

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительные заключения, рассмотрев проекты строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты также изучили сметную стоимость строительства Нежинского и Новогригорьевского водозаборов.

Напомним, строительство трех водозаборов ведется в рамках ФЦП по развитию Крыма до 2020 года. Сооружения необходимы для обеспечения питьевой водой жителей восточной части полуострова, после того как на Украине приняли решение перекрыть Северо-Крымский канал. Проект первого этапа строительства водоводов от новых водозаборов в Восточный Крым Главгосэкспертиза согласовала в мае. В министерстве сельского хозяйства Крыма надеются, что после запуска водозаборов будут увеличены площади орошаемых земель.

«Проектом предусмотрено бурение разведочно-эксплуатационных скважин, а также строительство подземных водозаборов. Нежинский и Просторненский водозаборы будут рассчитаны на добычу до 75 тысяч кубометров воды в сутки каждый. Максимальная добыча воды на Новогригорьевском водозаборе составит 45 тысяч кубометров в сутки», – сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.18

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