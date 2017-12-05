Минсельхоз Крыма обещает в следующем году полить 40 тыс га садов и полей

В следующем году площадь орошаемых земель Крыма увеличится до 40 тыс га, или 10 % от пригодных для полива. Для возвращения в сельхозоборот 1 га садов и пашни затраты на орошение составляют почти 183 тыс руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, в этом году площадь орошаемых земель увеличилась на 1,5 тыс га благодаря бурению 9 скважин.

«На данный момент площадь орошаемых земель составляет 14 тыс га благодрая принятым мерам государственной поддержки», – отметил он и добавил, что в 2017 году объем господдержки составит 272 млн руб, в 2018 году – 416 млн руб, что позволит дополнительно ввести в оборот 3,5 тыс га.

«После запуска трех водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, которые будут запущены в 2018 году, площадь орошаемых земель будет увеличена до 40 тыс га».

Как сообщал «Новый День», по подсчетам департамента мелиорации министерства сельского хозяйства РФ, для оправдания вложенных в крымское сельское хозяйство ежегодно необходимо вводить в оборот минимум по 10 тыс га поливных земель. По аналитике минЖКХ около 130 млн кубометров в год сбрасывается в море, хотя эту воду после очистки можно использовать для полива.

Напомним, общая площадь орошаемых земель в Крыму составялет 400 тыс га. Из них в последние годы использовались только 169 тыс га, а после перекрытия Северо-Крымского канала около 15 тыс га.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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