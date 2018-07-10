Минэкологии Крыма выдало новые лицензии на добычу подземных вод

В июне минэкологии Крыма выдало 30 лицензий на пользование недрами полуострова (в мае – 53, апреле – 29).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все июньские разрешения касаются разведки и добычи подземных вод. Это как обновление лицензий, срок по которым истек, так и разрешения для новых водопользователей. Срок их действия ограничен мартом 2028 года.

В июньскую часть реестра недропользователей попала водопоставляющая организация «Вода Крыма» (10 лицензий), большая часть остальных выданы фермерам и индивидуальным предпринимателям в разных районах Крыма. Напомним, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, сельское хозяйство Крыма испытывает серьезные трудности с водой.

Всего реестр участков недр местного значения, на пользование которыми в Крыму выданы лицензии, к началу июля состоит из 1 тыс 269 строк и включает все виды того, что добывается из-под земли.

Список месторождений, разрешение на разработку которых регулируется Москвой, короче: всего 116 пунктов.

В июне сюда добавилась только одна лицензия – на разработку отходов обогащения железных руд – отвалов или «хвостов» бывшего Камыш-Бурунского железорудного комбината на окраине Керчи. Много лет эти отходы вагонами вывозил неизвестно кто, что вызывало возмущение местных жителей, которые опасаются экологической катастрофы.

Теперь в качестве цементного сырья «хвосты» будет осваивать алуштинское ООО «Недрадобыча». Лицензия действительна до мая 2086 года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.07.18

Госдеп оправдал расстрелы населённых пунктов республик Донбасса. / Украинцы устроили дикий шабаш на официальной странице ФИФА в Facebook. / Ей можно всё: в словах Собчак о Крыме не нашли экстремизма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»