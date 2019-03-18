Путин заявил, что Крым обеспечат водой в полном объёме

Президент России заявил, что что Москва окончательно закроет проблему водоснабжения Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в Симферополе на встрече с «общественностью Крыма», отвечая на вопросы представителя сельскохозяйственной отрасли региона.

Путин согласился с тем, что в связи с перекрытием Северо-Крымского канала Украиной и водной блокадой, в аграрном секторе полуострова пришлось сократить отдельные виды деятельности, требующие обильного орошения. Однако пообещал, что этот вопрос будет решён окончательно.

«Кстати, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством», – заявил Путин.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза дала добро на возрождение Северо-Крымского канала, завершив аудит и одобрив проект реконструкции и строительства дополнительных объектов канала.

Главная цель проекта – восстановление инфраструктуры и обеспечение водой населённых пунктов Северного Крыма.

Кроме того, строится водовод для Восточного Крыма протяжённостью 163 км.

«На следующий год до 1 марта у нас должны выйти три больших проекта из экспертизы: по реке Салгир, по реке Бодрак и по Первомайскому району. Это все проекты, которые направлены на орошение сельхозземель. После окончания стройки еще будем увеличивать порядка до 20 тысяч гектар орошаемых земель», – заявил в январе текущего года председатель Госкомводхоза республики Игорь Вайль.

Недавно военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ приступили к прокладке нового трубопровода для обеспечения водой жителей Судака.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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