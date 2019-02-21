Минобороны прокладывает новый водовод в Крыму

Военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ приступили к прокладке нового трубопровода для обеспечения водой жителей Судака.

По информации оборонного ведомства, длина водовода составит 14 км. Военные планируют завершить все работы и передать трубопровод в пользование в марте. На сегодняшний день проложено около 5 км водовода, передает РИА «Новости» со ссылкой ни Минобороны.

Напомним, около трех лет назад на территории Крыма было введено в эксплуатацию 48 магистральных трубопроводов общей протяженностью 372 километра. По ним питьевая вода поступает из Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского водозаборов в Северо-Крымский канал. В строительстве водоводов были задействованы батальоны отдельных бригад материально-технического обеспечения Западного и Восточного военных округов.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 20.02.19

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