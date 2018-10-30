Кандидат Тимошенко назначила крымского перебежчика главным за войну с Россией

Лидер украинской организации «Батькивщина» и главный конкурент Петра Порошенко на будущих выборах президента Юлия Тимошенко придала своей предвыборной кампании нарочито милитаристский характер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тимошенко объявила о создании «военного кабинета», доверив формирование состава этого органа бывшему вице-премьеру Крыма Андрею Сенченко, занимавшему эту должность в 90-е годы. Работая в Крыму, он также руководил ячейкой партии Тимошенко и в качестве преданного соратника представлял фракцию «Батькивщины» в Верховной раде.

Сбежав на Украину от Русской весны, Сенченко инициировал перекрытие Северо-Крымского канала, а также не раз выступал с угрозами депортировать россиян с территории полуострова и привлечь к уголовной ответственности сотни тысяч крымчан как «предателей». Несмотря на это, Тимошенко считает, что Сенченко «имеет опыт урегулирования конфликтов, которые происходили на полуострове».

«Военный кабинет», как пояснила Тимошенко, ей необходим для создания военной доктрины, пишут украинские СМИ. Что конкретно будет предполагать доктрина Тимошенко, и чем она будет отличаться от действующей концепции пока не ясно.

Учитывая, что ответственным за ее разработку по сути станет Сенченко, можно предположить, что лидер «Батькивщины» доверила ему сформулировать официальную предвыборную милитаристскую позицию и планы Тимошенко по «возвращению» Крыма в состав Украины.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что в случае прихода к власти не станет мириться с российским статусом Крыма, и сосредоточиться на том, чтобы «разрушить Крымскую стену» и забрать полуостров у России.

Эксперты расценивают такой формат предвыборной кампании, как желание Тимошенко выглядеть более «патриотичной» и бескомпромиссной, чем сам Порошенко. Таким образом, она рассчитывает получить дополнительные миллионы голосов националистически настроенного электората. Однако, придя к власти, Тимошенко окажется более договороспособной с точки зрения Москвы, так как большинство украинских олигархов, устав от политики Порошенко, делают ставки на «железную Юлю» и хотят восстановить выгодный бизнес с Россией.

Киев, Леонид Маковецкий

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