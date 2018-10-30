Тимошенко собралась биться о «Крымскую стену»

Один из главных оппонентов Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины Юлия Тимошенко заверила украинцев в неминуемом «возврате» Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский политик в очередной раз подчеркнула, что в случае ее прихода к власти, полуостров однозначно не будет признан Киевом российским. При этом она сравнила умозрительный процесс «возвращения Крыма» Украине с объединением Германии.

«Мы будем прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым «вернулся» в состав Украины. И так, как пала Берлинская стена, так же падет и «Крымская стена» – но значительно раньше», – заявила Тимошенко в интервью Euronews.

В числе своих президентских планов политик назвала инициирование новых международных переговоров по территориям, над которыми в Киеве потеряли контроль. Тимошенко положительно отозвалась о Минском формате, назвав его плюсами – «предотвращение масштабного кровопролития и продолжения масштабной войны», но посчитала процесс недостаточным.

«Я думаю, что новая линия, которая, с точки зрения международного права, является абсолютно целесообразной, состоит в том, чтобы организовать новый переговорный процесс в Будапештском формате. Где будут присутствовать лидеры тех стран, которые давали Украине гарантии неприкосновенности границ, целостности территорий в то время, когда мы добровольно отказывались от третьего по мощности ядерного потенциала», – пояснила Тимошенко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 30.10.18

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