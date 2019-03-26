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Вторник, 26 марта 2019, 10:01 мск

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Тимошенко отказалась возвращать Крым сразу после выборов

tymoshenko.ua

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко признала, что не сможет вернуть Крым в состав «незалежной» сразу после выборов.

«К сожалению, Крым мы не сможем вернуть сразу (после выборов – ред.), но мы никому не позволим привыкнуть к вопросу, что Крым не украинский. И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию… И Крым к нам вернется», – заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Ранее лидер партии «Батькивщина» подписала документ, в котором обещала, что Донбасс и Крым вернутся под контроль Киева, если ей удастся выиграть президентскую гонку. Тимошенко тогда подчеркнула, что готова уйти с поста главы государства, если не выполнит это обещание.

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума, на котором крымчане проголосовали за присоединение. Киев назвал полуостров оккупированной территорией. Страны Запада заявили о том, что Россия посягнула на украинский суверенитет и ввели против РФ экономические ограничения.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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