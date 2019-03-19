Тимошенко объяснила, почему Киев сдал Крым без боя

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оправдала своего друга и соратника Александра Турчинова, который номинально возглавлял Украину во время Русской весны и присоединения Крыма.

По мнению Тимошенко, незаконно захватившее власть киевское руководство «спасло Украину», не вмешавшись в крымские события.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом экс-премьер «Незалежной» заявила в эфире украинского филиала американской «Радио Свобода».

По словам кандидата в президенты, попытавшись дать отпор Москве в Крыму, киевская Хунта навлекла бы полномасштабное российское вторжение на Украину, где, как следует из её слов, две трети страны не имели ничего против прихода Русской весны.

«На то время у Украины не существовало армии, и Тенюх (исполняющий обязанности министра обороны) тогда сказал, что, если он даст команду, то будет иметь десятки тысяч убитых людей.

В то время, когда это началось, у Украины не было армии, международной поддержки, а все силовики и действующая власть абсолютно это констатировали.

И тогда, если бы мы пошли на ту провокацию, которая там организовывалась, то мы, из источников иностранных разведок, об этом было сказано на СНБО, чётко знали, что страна-агрессор, Кремль, ждёт либо одного убитого крымчанина, либо одного убитого военного Черноморского флота.

И это для них было «пусковой ракетой» для того, чтобы по всем границам Украины со страной-агрессором, начали заходить российские войска.

И это тот грузинский случай, когда мы могли, сделав ошибку, сегодня лишиться 2/3 Украины», – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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