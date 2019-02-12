Тимошенко озвучила планы по возвращению Крыма и Донбасса

В случае победы на президентских выборах на Украине, Юлия Тимошенко намерена заняться возвращением Крыма и Донбасса. Об этом она заявила в ходе выступления в городе Самбор на западе Украины. Содержание выступления Тимошенко опубликовано на сайте партии «Батькивщина».

«Нам нужно немедленно после президентских выборов прекратить игры по переговорам с террористами, не позволять вводить нас в тупик, формируя Приднестровье в Донбассе. Нам следует немедленно начать переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть мир, Крым и Донбасс», – заявила Тимошенко.

Политик также подчеркнула, что речь идет не только о возвращении территорий, но и о реинтеграции живущих на них людей. «Если мы хотим возвращения Донбасса и Крыма, нам нужно этих украинцев обнять, ощутить их частью нашей общей семьи и нации. Они – украинцы. И единство украинского народа сегодня нужно как никогда», – заявила Тимошенко.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», лидерами предвыборной гонки являются лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен и актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, отмечает РБК.

Киев, Иван Гридин

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