Украинские фигуранты российских санкций лишатся полутора тысяч объектов в Крыму

Полторы тысячи крымских объектов записаны на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политик и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Несмотря на шквал критики, которому подвергся список со стороны подавляющего количества экспертов, Царёв заверяет, что документ появился на свет после длительной предварительной проработки. Напомним, в санкционный список под номером 119 вместо одиозного украинского националиста угодил его тёзка – киевский галерист. По единодушному мнению наблюдателей, это стало следствием не только элементарной невнимательности, но и общей некомпетентности составителей. Нареканиям критиков подверглись едва ли не все пункты в документе.

Вместе с тем, политик утверждает, что сам принимал участие в определении персон, попадающих под ограничения.

«Я знаю, что его составляли очень долго. О том, что этот список составляется, мы его ждали на протяжении полгода последних. Кого-то вычёркивали, кого-то вносили», – рассказал Царёв.

Однако больше всего беспокоит политика – насколько твёрдо будет соблюдаться режим ограничений в отношении фигурантов санкционного списка. И напоминает, что американцы в подобных случаях тщательно отслеживают все активы попавших под санкции, в том числе, записанные на дальних родственников, знакомых и других подставных лиц.

«Будет ли Россия так же скрупулёзно подходить к этим санкциям? Потому что только по Крыму полторы тысячи объектов записаны как раз вот на тех лицах. Полторы тысячи! Это судьи Конституционного суда, работники прокуратуры, силовых структур, администрации, депутаты, которые с утра до вечера выступают и требуют «отрезать», «перекрыть», – предупреждает Царев.

По его словам, например, в Балаклаве процветает бизнес ближайшего соратника Юлии Тимошенко, бывшего вице-премьера Крыма и организатора блокады полуострова Андрея Сенченко.

«Великолепно его бизнес работает в Балаклаве, успешно перечисляет в Киев, чтобы он не чувствовал там себя обделённым. Очевидно, что оформлено не на Сенченко, но весь персонал знает», – отмечает экс-депутат.

Политик не сомневается, что украинские собственники крымских объектов попытаются всеми правдами и неправдами спасти недвижимость от конфискации. Тем не менее, Царёв отметил, что «приятно удивился», обнаружив в списке «много знакомых лиц».

Симферополь, Валентин Карамазов

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