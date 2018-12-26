Депутаты от Блока Петра Порошенко попались на операциях с крымской недвижимостью

Семь депутатов Верховной рады Украины совершали сделки купли-продажи с 2014 по 2018 год в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов.

«Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады Украины, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам Российской Федерации. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена «Блока Петра Порошенко». Вот такие ребята, по телевизору не признают Крым, когда горлопанят на третьесортных телешоу, а как нужно имущество перепрятать, когда брату продают – это серьезной сделкой не назовешь, так переоформляют», – рассказал чиновник.

Вместе с тем, Спиридонов не уточнил, является ли кто-то из данных депутатов фигурантом антиукраинских санкций, введённых правительством Дмитрия Медведева.

Как сообщал «Новый День», украинский политик и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора», что на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.18

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